الأونروا للرسالة: الشتاء يخلّف واقعًا إنسانيًا كارثيًا بغزة

قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة إن قطاع غزة يعيش في كارثة إنسانية متفاقمة مع دخول فصل الشتاء، في ظل استمرار تهجير قرابة مليون فلسطيني، وعدم توفر أي مقومات للإيواء، مشيرًا إلى أن غزة تحتاج إلى ما يقارب 450 ألف خيمة، في حين أن الخيام المتوفرة حاليًا غير صالحة تمامًا لمواجهة برد الشتاء وأمطاره.

وأكد أبو حسنة لـ"الرسالة نت"، أن ما يدخل من مساعدات لا يتجاوز 30% من الكميات المتفق عليها، بمتوسط يومي من 150 إلى 200 شاحنة فقط، بينما الفجوة في الاحتياجات الإنسانية تتسع بشكل خطير.

وأوضح أن البنية التحتية للقطاع مدمرة بالكامل، بما في ذلك أنظمة المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، والاتصالات، دون أي عمليات إصلاح تُذكر حتى الآن.

وأضاف أن القطاع الصحي منهار بالكامل، ويعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات والكوادر الطبية، ما يستدعي إدخال فرق طبية متخصصة ومستشفيات ميدانية عاجلة لعلاج عشرات الآلاف من الحالات الطارئة.

وأشار إلى أن انتشار الأمراض في تزايد بفعل تلوث المياه، سوء التغذية، وانعدام المناعة الذاتية لدى السكان، حيث يعاني أكثر من 90% من سكان غزة من درجات مختلفة من سوء التغذية.

وأوضح أبو حسنة أن الأونروا تمتلك 6,000 شاحنة تقف على أبواب القطاع، محملة بمساعدات غذائية تكفي لثلاثة أشهر، بالإضافة إلى مئات آلاف الخيام والأغطية ومواد الإيواء، لكنها لا تزال ممنوعة من الدخول من قبل الاحتلال الإسرائيلي.