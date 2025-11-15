عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

دائرة الأرصاد الجوية تنشر حالة الطقس في فلسطين للأيام القادمة

نشرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، مساء اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، حالة الطقس المتوقعة في فلسطين بدءًا من الليلة وخلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوقعت الأرصاد أن يتأثر طقس يوم غد الأحد بمنخفض جوي، بحيث يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا، خاصة فوق المناطق الجبلية، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أقل من معدلها العام بقليل. كما يُتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، على أن تضعف فرصة الهطول اعتبارًا من ساعات المساء، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وأوضحت الدائرة أن طقس يوم الاثنين سيكون غائمًا جزئيًا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، فيكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، إضافة إلى شدة سرعة الرياح وتدني مدى الرؤية الأفقية خلال الأيام المقبلة.

