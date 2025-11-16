بلباو الإسبانية تنتفض للمطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف الإبادة بحق الفلسطينيين

خرج آلاف المتظاهرين في شوارع مدينة بلباو شمالي إسبانيا في مسيرة حاشدة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، قبل ساعات من المباراة الودية التي تجمع بين منتخب إقليم الباسك ونظيره الفلسطيني على أرضية ملعب سان ماميس.

وطالب المشاركون بوقف ما وصفوه بالعدوان والإبادة التي تواصلها إسرائيل ضد الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة ملاحقة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وكل من يساندهم.

ودعا المحتشدون إلى إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي، والانسحاب الكامل وغير المشروط من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين في الوقت ذاته على أهمية مقاطعة إسرائيل والدول التي تدعمها، وتمكين الفلسطينيين من نيل حقهم المشروع في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة.

وأكدت السلطات في إقليم الباسك أن المظاهرة حصلت على الموافقات المطلوبة، مشيرة إلى أن شرطة الإقليم سترافق المسيرة لضمان تنظيمها في أجواء سلمية.

وحظي المنتخب الفلسطيني منذ وصوله إلى بلباو باستقبال استثنائي وحضور جماهيري بارز خلال تدريباته قبل المباراة. وقال مراسل الجزيرة في بلباو لطفي المسعودي إن الفعالية جاءت بدعوة من منظمات حقوقية باسكية تطالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، موضحًا أن المنظمين يعتبرون هذا الحدث مساحة تقارب بين الفلسطينيين وسكان الباسك الذين يتمتع إقليمهم بنزعة استقلالية راسخة.