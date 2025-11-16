الدفاع المدني للرسالة: المنخفض كشف كارثة عميقة بغزة

أكد الرائد محمود بصل، المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة، أن المنخفض الجوي الأخير كشف حجم المأساة الإنسانية وعمق الكارثة التي يعيشها القطاع، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والطرقات والمباني والخدمات الأساسية. وقال إن “بضع ساعات فقط من تساقط الأمطار حولت مدينة غزة إلى منطقة غارقة بالكامل، في مشهد يجسد حجم الدمار والانهيار الذي أصاب القطاع”.

وأوضح بصل لـ"الرسالة نت"، أن مياه الأمطار تسربت بسرعة إلى الشوارع والمناطق السكنية، ما أدى إلى غرق خيام النازحين المنتشرة في أنحاء المدينة، وتعرض الكثير منها للتلف والانهيار والتطاير بفعل الرياح، مضيفاً: “رصدنا معاناة قاسية عاشها المواطنون داخل الخيام، إذ فقدوا ما تبقى لهم من مأوى، واضطر الكثيرون لقضاء ليلتهم تحت أنقاض المباني المدمرة هرباً من الأمطار”.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني إلى أن المنخفض الجوي لم يستمر سوى ثلاث ساعات، لكنه كان كافياً لإحداث كارثة بهذا الحجم، ما يثير تساؤلات خطيرة حول ما قد يحدث في حال اشتدّ المنخفض أو تكرر خلال فصل الشتاء. وأضاف: “الخيمة ليست مكاناً صالحاً لإيواء الناس أو لحمايتهم، ولا يمكن أن تكون بديلاً عن السكن، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية”.

وطالب بصل المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتوفير بدائل حقيقية للنازحين، وفي مقدمتها الكرفانات التي من شأنها أن تخفف جزءاً كبيراً من معاناة العائلات التي تعيش في الشوارع وتحت الركام. وشدد على أن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بـ“كارثة حقيقية، ليست بفعل الطبيعة، بل بفعل الصمت العربي والدولي وعدم تحمل المسؤولية تجاه ما يجري في غزة”.

وختم الرائد محمود بصل تصريحه بالتأكيد على أن حجم الكارثة التي نتجت عن المنخفض الجوي في ظل الدمار الشامل للبنية التحتية، هو رسالة تحذير واضحة للجميع، داعياً إلى وقفة جادة وعاجلة لحماية ما تبقى من حياة المدنيين في قطاع غزة.