قدورة فارس للرسالة: الشهادات التي تصل من السجون مرعبة وغير مسبوقة

قال قدورة فارس رئيس مؤسسة شؤون الأسرى سابقا؛ إن الشهادات التي تواردت من مختلف الأسرى؛ تفيد لاعتداءات وحشية إجرامية غير مسبوقة بحق الأسرى والأسيرات.

وذكر فارس لـ"الرسالة نت"، أن ما أدلى به الأسرى خلال زيارة المحامين لهم؛ ورغم خوفهم من التهديد والاعتداء من السجانين؛ كانت تفيد لوجود اعتداءات جسدية تعرض لها الأسرى بشكل يهدف لامتهان كرامتهم.

وبين أن هناك شهادات لا تقل بشاعة عن شهادة السيدة التي اشارت لتعرضها للاغتصاب؛ و"كذا أيضا تم فعله مع أسرى من قضايا اعتداء جسدي وجنسي أيضا صعبة جدا".

وحول إمكانية تحويل الملفات للقضاء الدولي؛ أجاب: "لا نعول ابدا على هذه المنظومة ؛ التي تحاول اظهار استقلالية المحكمة الدولية؛ لكنها في حقيقة الامر تعمل وفق إصدارات وتوجيهات سياسية من قبيل التأجيل والتأخير".

وأكدّ أن الامر يحتاج لنهوض مؤسساتي وشعبي يشكل عملية ضغط على الحكومات؛ وضغط أخلاقي على المحكمة للبت بهذه القضايا.

وذكر أن متغيرات المشهد الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية قد يفرض نفسه لصالح قضية الأسرى؛ "لكننا نحتاج لوقفة حقيقية لإنقاذ الأسرى".