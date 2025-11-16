جامعة أمريكية تحفظ مليون مادة إسرائيلية تحسّبًا لسقوط “إسرائيل”

في كشف مثير للجدل، نشرت صحيفة هآرتس العبرية تقريرًا يفيد بأن جامعة هارفارد الأمريكية تحتفظ داخل موقع خاص في مكتباتها بـ أرشيف ضخم يضم قرابة مليون مادة إسرائيلية، جُمعت على مدار سنوات من مصادر مدنية وعسكرية وثقافية.

وبحسب الصحيفة، يهدف المشروع إلى حفظ “نسخة كاملة” من الذاكرة الإسرائيلية، وذلك — كما جاء في صياغة العنوان الأصلي — “تحسّبًا لاحتمال سقوط إسرائيل”.

ويوضح التقرير أن المواد محفوظة في قسم متخصص داخل المكتبة، ويعمل عليه باحثون وأمناء أرشيف منذ سنوات، ليصبح واحدًا من أكبر مخازن الإسرائيليات (Israeliana) في العالم خارج إسرائيل.

وتشمل المجموعة: دفاتر الهاتف القديمة من فترات مختلفة، تسجيلات من البث العسكري الإسرائيلي، وثائق مطبوعة وصحف ومجلات، ملصقات سياسية وثقافية، أرشيفات رقمية للحياة اليومية في "إسرائيل".

وتُظهر البيانات المنشورة أن هارفارد تسعى إلى تجميع الرواية الإسرائيلية بكامل تفاصيلها التاريخية والثقافية والإعلامية.

رسالة ثقافية أم خشية مستقبلية؟

رغم أن هارفارد تقدّم المشروع باعتباره جزءًا من جهودها لحفظ التراث ودعم الدراسات اليهودية والإسرائيلية، إلا أن هآرتس ربطت — بشكل واضح — بين هذا الجهد وبين التحسّب من سيناريو سقوط "إسرائيل"، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والأكاديمية.

ويعتبر التقرير من أوضح الإشارات الصحفية الغربية إلى تنامي القلق بشأن مستقبل "إسرائيل"، إذ يأتي في وقت تتزايد فيه الأزمات الداخلية، والانقسامات الحادة، وتراجع صورة "إسرائيل" عالميًا.

أرشيف لمستقبل مجهول

بحسب هآرتس، يرى القائمون على المشروع في هارفارد أن الاحتفاظ بهذا الكمّ من المواد يضمن بقاء السجل الثقافي والتاريخي الإسرائيلي “محفوظًا خارج حدود الدولة”، في حال تعرّضت لمصير غير متوقع.

وتشير الصحيفة إلى أن المشروع لم يُقدَّم كإجراء سياسي، لكنه في الوقت ذاته يعكس مخاوف ملموسة من هشاشة المستقبل الإسرائيلي، كما يفهم من عنوان التقرير ومضمونه.