إليك حالة الطقس في فلسطين اليوم الإثنين 17 نوفمير

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الإثنين، أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

وأوضحت الدائرة أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد الثلاثاء، فأشارت الأرصاد إلى أن الطقس سيكون غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، مع ارتفاع إضافي على درجات الحرارة لتتجاوز معدلها السنوي بنحو 3 درجات مئوية. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، فيما يبقى البحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس في فلسطين

وقال الراصد الجوي ليث العلامي إن تأثير المنخفض الجوي قد انحسر خلال الساعات الأخيرة، لتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع اعتباراً من نهار الإثنين وحتى نهاية الأسبوع.

وأضاف أن هذا الاستقرار لن يكون هادئًا تمامًا، إذ يُتوقع نشاط الرياح الشرقية الجافة خلال منتصف الأسبوع، وهي رياح معروفة بإثارة الغبار في بعض المناطق، كما أنها تسبب شعورًا بالبرودة ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر خصوصًا فوق الجبال، رغم ارتفاع الحرارة نهارًا.