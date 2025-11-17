ازدياد الحواجز (الإسرائيلية) في الضفة الغربية ...حتى الطرقات أصبحت سجونا

تسع ساعات كاملة ظلّت مئات المركبات الفلسطينية عالقة عند حاجز بيت فوريك شمال الضفة، فيما بقيت الأمهات والأطفال والطلاب والمرضى ينتظرون بلا سبب سوى أن الطريق تحوّل فجأة إلى بوابة مغلقة.

هذا الحال لم يكن جديدا؛ بل جزءًا من واقع يتكرّر في الضفة الغربية حيث تتحوّل الطرقات والبلدات إلى مساحات محاصرة، تُفتح وتُغلق بقرار عسكري، ويجد السكان أنفسهم أسرى الانتظار اليومي عند حواجز تمتدّ ظلالها على تفاصيل حياتهم كلها.

في الضفة الغربية اليوم تتشكل الحياة اليومية للفلسطينيين تحت وطأة شبكة متزايدة من الحواجز والبوابات الحديدية والعوائق العسكرية التي تحاصر المدن والبلدات وتحولها إلى جزر معزولة.

خلال عامَي 2024 و2025 ارتفع عدد هذه العوائق ليصل – وفق تقارير أممية وحقوقية – إلى ما بين 849 و910 حاجزًا ونقطة تفتيش وبوابة. بعضها دائم يعمل على مدار الساعة، وبعضها جزئي يُفعّل بشكل مفاجئ، بينما تنتشر عشرات البوابات الحديدية التي تُغلق معظم الأيام، فتقطع القرى عن مراكز المدن وتحدّ من حركة السكان بشكل قاسٍ.

هذه الحواجز ليست مجرد نقاط تفتيش عسكرية؛ إنها منظومة كاملة تعيد تعريف الجغرافيا والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية داخل الضفة. فطريق قد لا يتجاوز طوله بضعة كيلومترات قد يتحول إلى رحلة من الساعات بسبب الازدحام والتفتيش والإغلاقات المفاجئة.

وقد وثقت منظمات حقوقية عشرات الحالات التي بقي فيها المرضى لساعات طويلة بانتظار السماح لهم بالمرور، فيما تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 68% من المراكز الصحية تعمل فقط أيامًا محدودة في الأسبوع، وأن المستشفيات باتت تعمل بقدرة لا تتجاوز 70% بسبب صعوبة وصول المرضى والكوادر الطبية إليها.

كثير من النساء الحوامل، والطلاب، والموظفين، والعمال يعيشون يوميًا معاناة الانتظار عند هذه النقاط التي تتحكم بتوقيت تحركاتهم ومصائرهم.

وتزداد الأعباء الاقتصادية مع كل حاجز جديد، إذ تشير التقييمات المحلية إلى أن نحو نصف المنشآت التجارية تتأثر قدرتها على الوصول إلى الأسواق، وأن تكاليف النقل ترتفع بسبب الالتفافات الطويلة وإغلاق الطرق.

وحتى الزراعة لم تسلم، فالبوابات الزراعية المغلقة تمنع آلاف المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، مما يهدد مصدر رزق أساسي للمجتمع الفلسطيني.

وتقول منظمات مثل العفو الدولية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن هذه القيود تتجاوز الاعتبارات الأمنية، وتشكل شكلًا من أشكال العقاب الجماعي وتفتيت التجمعات الفلسطينية.

ببساطة لقد أصبحت هذه الحواجز، إلى جانب الطرق الالتفافية وجدار الفصل والمستوطنات (الإسرائيلية)، تعمل كشبكة واحدة تعيد رسم خريطة الضفة بما يخدم السيطرة (الإسرائيلية) ويُضعف الترابط الجغرافي والاجتماعي الفلسطيني.

ويؤكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن هذه البنية تمثل “نهجًا ممنهجًا” يقيّد الحركة ويفصل المناطق عن بعضها.

وبعد وقف إطلاق النار في غزة أواخر 2024، ازداد المشهد تعقيدًا؛ إذ شهدت الضفة “اجتياحًا صامتًا” تخللته عمليات عسكرية، وتجريف طرق، وعمليات مداهمة واسعة، إلى جانب تثبيت مزيد من البوابات الحديدية والنقاط العسكرية الجديدة.

وأصبحت مدن مثل نابلس وجنين وطوباس والقدس مسرحًا لتوسع واضح في القيود المفروضة على الحركة، ما كشف أن هذه الحواجز ليست مؤقتة أو ظرفية، بل جزءًا من بنية ثابتة تتوسع باستمرار.

في هذا الواقع المزدحم بالأسلاك الحديدية، ينتظر الفلسطينيون ساعات طويلة عند مداخل بلداتهم، وتُعاد صياغة تفاصيل حياتهم حول احتمال الإغلاق، أو فتح البوابة، أو مزاج الجندي (الإسرائيلي) الواقف على الحاجز.

إن حرية الحركة، التي يفترض أن تكون حقًا بديهيًا، تحولت إلى امتياز نادر وعابر، تُحدده سياسة عسكرية تُمسك بخيوط الحياة من أصغر تفاصيلها إلى أكبرها، وتُبقي الضفة الغربية في حالة خنق يومي لا ينتهي.