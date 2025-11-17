حماس تطلق نداء عاجل لإنقاذ المدنيين وإدخال المساعدات والإيواء إلى غزة

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحًا صحفيًا، وجهت فيه نداءً إلى الأمة وأحرار العالم لمواصلة الحراك للضغط على الاحتلال وداعميه لوقف اعتداءاته، وإنهاء الحصار، وفتح المعابر.

وأكدت الحركة أن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة تفرض تحركًا عاجلًا لإنقاذ المدنيين وإدخال المساعدات والخيام والبيوت الجاهزة.

وأشارت إلى أن الظروف المأساوية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، من غياب الغذاء والدواء والماء النظيف والخيام ومستلزمات الإيواء، وانهيار المنظومة الصحية، تشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المدنيين العزّل من الأطفال والنساء، لا سيما في فصل الشتاء وكثرة الأمطار.

وحملت الحركة الاحتلال الصهيوني الفاشي المسؤولية الكاملة عن استمرار خروقاته لاتفاق إنهاء الحرب، وتصعيد عدوانه ضدّ شعبنا في قطاع غزة، واستمرار إغلاق المعابر، والحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بسلاسة.

ودعت حركة حماس الدول الضامنة للاتفاق إلى ممارسة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني، وفتح المعابر، وفي مقدمتها معبر رفح، لدخول المساعدات الإغاثية والطبية، والخيام ومستلزمات الإيواء الطارئ، والسماح بخروج المرضى وحركة الأفراد في الاتجاهين.

وأكدت الحركة مجددًا أن استمرار حالة الصمت والعجز الدولي أمام استمرار جرائم الاحتلال الفاشي في قطاع غزة ينذر بتعميق المأساة الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني محاصر وفاقد لأبسط مقوّمات الحياة، نتيجة حرب الإبادة المتوحشة.

وختمت البيان بنداء إلى جماهير أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم لمواصلة حراكهم الشعبي وفعالياتهم الجماهيرية للضغط على الاحتلال وداعميه، لوقف اعتداءاته على المدنيين، وإنهاء الحصار، وفتح المعابر بشكل مستدام لإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء العاجل إلى قطاع غزة.