عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الجبهة الشعبية: الدعم العسكري الألماني مشاركة مباشرة في جرائم الإبادة الصهيونية

الجبهة الشعبية: الدعم العسكري الألماني مشاركة مباشرة في جرائم الإبادة الصهيونية
الجبهة الشعبية: الدعم العسكري الألماني مشاركة مباشرة في جرائم الإبادة الصهيونية

الرسالة نت

أدانت الجبهة الشعبية بشدة قرار الحكومة الألمانية إنهاء القيود على صادرات الأسلحة للكيان الصهيوني، واعتبرت ذلك تأكيداً جديداً لتورطها في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الجبهة أن استمرار الدعم العسكري الألماني للاحتلال يُمثل مشاركةً مباشرة في جرائم الإبادة الصهيونية.

وأوضحت أن القيود الألمانية السابقة كانت شكلية، وقد اتُخذت تحت ضغط جماهيري، ولم توقف دعم الاحتلال، إلى جانب قمع الأصوات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني والمناهضة للتورط الألماني.

ودعت الجبهة الجماهير الألمانية للنزول إلى الشوارع رفضاً لهذا القرار الذي يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لقتل أبناء الشعب الفلسطيني، وللضغط على السلطات الألمانية للتراجع عنه.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/308202

كلمات مفتاحية

جرائم الإبادة الدعم العسكري الألماني جرائم الإبادة الصهيونية الإبادة الصهيونية ألمانيا تعلن إزالة حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل إزالة حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر