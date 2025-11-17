الاحتلال يواصل خرق البروتوكول الإنساني ويقاقم مأساة مئات آلاف النازحين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صحفي يحمل رقم (1021)، عن تفاقم كارثة إنسانية غير مسبوقة يعيشها قطاع غزة، مع دخول أول منخفض جوي هذا الشتاء، وغرق عشرات آلاف الخيام التي تؤوي مئات آلاف النازحين.

وأوضح البيان أن ما يزيد عن 288 ألف أسرة فلسطينية تواجه أوضاعًا مأساوية في ظل انعدام مقومات الحياة الأساسية، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال مواد الإيواء من خيام وشوادر وأغطية بلاستيكية وأرضيات مانعة للمياه، إضافة إلى إغلاقه الكامل للمعابر وعرقلته تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني.

وأكد المكتب الإعلامي أن غزة بحاجة إلى 300 ألف خيمة وبيت متنقل لتوفير الحد الأدنى من المأوى، في وقت يواصل فيه الاحتلال “تعميق الكارثة الإنسانية وفرض أشكال جديدة من الإبادة الجماعية”، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة من خلال منع إدخال جميع مستلزمات الإيواء الأساسية، بما في ذلك الخيام والشوادر العازلة ومواد التدفئة والأرضيات المانعة لتسرّب المياه والمواد الصحية والطاقية، في خرق واضح للبروتوكول الإنساني الذي وقّع عليه، وانتهاك صريح لأحكام القانون الدولي الإنساني. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن هذا المنع المتعمّد يفاقم معاناة مئات آلاف النازحين، الذين يواجهون ظروفًا مناخية قاسية دون أي حماية أو خدمات أساسية.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء والأطراف الضامنة إلى تحرك فوري وجاد لإلزام الاحتلال بتنفيذ ما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار، مع التأكيد على أن توفير مستلزمات الإيواء يمثل “واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا لا يحتمل التأجيل”.

وذكر البيان أن المنظمات الدولية ستباشر خلال الأيام المقبلة توزيع كميات محدودة مما سمح الاحتلال بإدخاله مؤخرًا من مواد الإيواء، إلا أنها "لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان".