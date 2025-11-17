التعذيب أدى إلى شلل في إحدى يديه.. حياة الأسير عبد الله البرغوثي في خطر



في غرفة صغيرة داخل سجن جلبوع، يقبع عبد الله غالب البرغوثي، المحكوم بالسجن المؤبد 67 مرة. وفق العائلة، لم يصلهم أي خبر مباشر عنه منذ فترة طويلة، وكانت آخر المعلومات قبل يومين فقط عبر محامٍ زاره داخل السجن. البرغوثي محتجز في غرفة عقابية مع ثلاثة أسرى آخرين، ومعزول تمامًا عن بقية المعتقلين، ويتعرض للضرب المستمر.

وحسب العائلة فإن آخر اعتداء عليه كان في الأول من نوفمبر، وأسفر عن كسور في كوع اليد، والصدر، وكف اليد اليمنى، إضافة إلى انتشار حاد لمرض "السكابيوس" ودمامل مؤلمة في أنحاء جسده.

مكتب إعلام الأسرى أفاد بأن السجّانين يقتحمون غرفته ويقولون له: "اشتقنا لضربك"، قبل تثبيته وضربه بالعصي، مما أدى إلى شلل شبه كامل في إحدى يديه، دون أي مسكّنات أو رعاية طبية.

معاناة البرغوثي تعكس وضع آلاف الأسرى الفلسطينيين منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023. وفق تقارير حقوقية، قتل ما لا يقل عن 98 أسيرًا في السجون الإسرائيلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من الحرب، مع ترجيحات بأن الرقم الحقيقي أعلى. وغالبية الوفيات ناجمة عن الضرب والإهمال الطبي وسوء التغذية، وفق شهادات أطباء وممرّضين.

الأمم المتحدة أكدت وفاة عشرات الأسرى الفلسطينيين، بينهم أطفال، بسبب سياسات الإهمال والتعذيب داخل السجون. تقارير وثّقت حالات تعذيب وتجويع ومنع رعاية طبية، مؤكدة أن بعض السجون أصبحت "معسكرات تعذيب" بحق المعتقلين.

المؤسسات الحقوقية تشير إلى أن ما يحدث ليس حالة فردية، بل سياسة عقاب جماعي تستهدف آلاف الأسرى، بينهم نساء وأطفال، وبعضهم محتجزون دون محاكمة. شهادات المحامين والمنظمات الحقوقية تؤكد أن الأسرى يتعرضون للعنف الممنهج والإهمال الطبي الذي يهدد حياتهم بشكل يومي.

عبد الله البرغوثي أصبح رمزًا لمعاناة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. قصته تذكير يومي بأن وراء الأرقام والتقارير هناك بشر لهم أسر وألم وأمل. وبين جدران سجن جلبوع، يظل صوته صامتًا، بينما تستمر المعاناة والوفاة بلا محاسبة، مطالبة بالعدالة والكرامة الإنسانية.