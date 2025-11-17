إصابات بينها حالة خطيرة جراء استهداف طائرة كواد كابتر لمحيط مدرسة الدرج

أعلن الدفاع المدني أن طائرة كواد كابتر إسرائيلية ألقت قنبلتين مساء اليوم، إحداهما عند بوابة مدرسة الدرج والأخرى فوق خيمة داخل مركز إيواء خلف المدرسة، ما أدى إلى إصابة أكثر من عشرة مدنيين، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.

وأكدت الطواقم الطبية في مستشفى الأهلي العربي استقبال المصابين، بينهم طفل وصفت حالته بالخطيرة، فيما تتواصل جهود إنقاذ وعلاج الجرحى.

وأشار الدفاع المدني إلى أن المدرسة تقع في منطقة آمنة خارج التصنيفات الحمراء والصفراء، وهو ما يجعل الاستهداف «اعتداءً صريحاً على موقع إيواء محمي» وخرقًا واضحًا للضمانات المفترضة لحماية النازحين والمدنيين