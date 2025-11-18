تحديثات أسعار العملات في فلسطين.. سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم

عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي، مع بدء التداولات المالية، صباح اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، في الأسواق المحلية الفلسطينية.

وجاءت أسعار الدولار مقابل الشيكل وفق التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل – 3.25 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل – 4.59 شيكل

سعر صرف اليورو مقابل الشيكل – 3.77 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل -  0.069 شيكل

سعر صرف  الليرة التركية مقابل الشيكل: 0.077 شيكل 

جدير بالذكر أن أسعار الصرف قابلة للتغير خلال ساعات اليوم، وفق حركة الأسواق المحلية الفلسطينية وتأثرها المباشر بالأسواق العالمية.

