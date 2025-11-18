الجهاد الإسلامي ترفض القرار الأمريكي لمجلس الأمن وتعتبره وصاية على غزة

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي بيانًا رسميًا رفضت فيه القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة، معتبرة أنه يشكّل وصاية دولية على القطاع ويهدف إلى تحقيق أهداف لم يتمكن الاحتلال من إنجازها عبر حروبه المتكررة.

وأوضحت الحركة أن الأخطر في القرار هو أنه «يفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، ويفرض وقائع جديدة تناقض ثوابت شعبنا وتصادر حقه في تقرير مصيره، وعلى رأسها حقه في مقاومة الاحتلال الذي تجيزه كل الشرائع والأعراف والقوانين».

وأكدت الجهاد الإسلامي أن «حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة هو حقّ كفله القانون الدولي، ويشكل سلاح المقاومة ضمانةً لهذا الحق. لذا، فإن أي تكليف لقوة دولية بمهام تشمل نزع سلاح المقاومة يحوّلها من طرف محايد إلى شريك في تنفيذ أجندة الاحتلال».

وأضافت الحركة أن «المساعدات الإنسانية وإغاثة المتضررين وفتح المعابر أمام القطاع المحاصر هو واجب إنساني، وإننا ندين تحويلها إلى أداة للضغط السياسي أو الابتزاز».

وتابعت: «فرض هيئة حكم أمريكية بمستوى دولي على جزء من شعبنا دون رضاه أو موافقته هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني».

واختتمت الجهاد الإسلامي بيانها مشيرة إلى أن «القرار أغفل معالجة الجوانب الأساسية للعدالة، متجاهلاً محاسبة مجرمي الحرب، وتحميل الاحتلال مسؤولية جرائمه المستمرة بحق شعبنا. كما تجاهل ضرورة رفع الحصار الجائر وإعادة وصل قطاع غزة بالأراضي المحتلة، ما يعكس دعماً لأجندة تهدف إلى تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وتخدم أجندات الضم والتهجير التي ينتهجها الكيان».