الاتحاد الأوروبي يرفض تهجير الفلسطينيين من غزة

أكد المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي أنور العوني، رفض الاتحاد لأي تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأشار العوني إلى أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ويجب حماية سكانها من أي تهجير قسري.

رد العوني جاء خلال مؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، تعليقًا على وصول فلسطينيين من غزة إلى جنوب إفريقيا عبر رحلة إسرائيلية غامضة.

وأوضح أنه لا يملك تفاصيل دقيقة حول الواقعة، لكنه جدد موقف الاتحاد الرافض لأي تغييرات ديموغرافية في غزة.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل لدمج قطاع غزة مع الضفة الغربية في إطار الدولة الفلسطينية.

ونقل عن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين تأكيدها على أهمية غزة في الدولة الفلسطينية المستقبلية ورفض التهجير القسري.

من جانبها، قالت كبيرة المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية باولا بينهو، إن التحقيق في الأمر ما زال جارياً.

وأوضحت أنه من غير الواضح ما إذا كانت الرحلة تهجيرًا قسريًا أو مغادرة طوعية، وأن الدراسة مستمرة.

بدوره، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا عن فتح تحقيق في ملابسات نقل الفلسطينيين إلى بلاده عبر نيروبي.

وشدد على أن الحكومة ستقوم بتقييم شامل للوضع وستتابع ما قد يحدث في المستقبل بشأن هذه القضية.

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، احتجزت سلطات مطار "أو آر تامبو" في جوهانسبرغ 153 فلسطينيا لنحو 13 ساعة بعد أن هبطوا في المطار على متن رحلة ربط من مطار رامون في إسرائيل إلى كينيا، وذلك لعدم وجود ختم خروج إسرائيلي على جوازات سفرهم.

وسمحت لهم هيئة أمن الحدود في جنوب إفريقيا بدخول البلاد وفقا للإعفاءات الحالية من التأشيرة التي تسمح لحاملي جوازات السفر الفلسطينية بزيارة جنوب إفريقيا دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوما.

وحول الموضوع ذكر بيان صادر عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية التابعة للجيش الإسرائيلي نقلتها وسائل إعلام عبرية إن الفلسطينيين غادروا قطاع غزة بعد حصولهم على موافقة من دولة ثالثة لاستقبالهم بموجب سياسة الحكومة الإسرائيلية بالسماح لسكان غزة بالمغادرة.

وكان رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، ذكر في تصريح للصحفيين، في وقت سابق، أن الحكومة تُجري تحقيقا في تفاصيل رحلة الفلسطينيين الذين "وُضعوا في ظروف غامضة على متن طائرة" ونُقلوا إلى جنوب إفريقيا عبر العاصمة الكينية نيروبي، مؤكدا بالقول: "سنُجري تقييما دقيقا ونرى ما يُخبئه المستقبل".