منسق أممي: ننسق مع مصر بشأن مؤتمر إعمار غزة نهاية الشهر

أكد المنسق الأممي لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة عبد الله الدردري، يوم الثلاثاء، أن هناك تنسيق مع مصر للإعداد الفني فيما يتعلق بمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة المقرر عقده آخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام المساعد - المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وقال الدردري إن الأمم المتحدة لديها مخزون كبير يقدر بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية العاجلة جاهزة للدخول إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن الاحتلال يمنع دخولها.