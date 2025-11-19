قصف إسرائيلي متصاعد.. والدفاع المدني يرصد موجة استهدافات واسعة في قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني عن حصيلة الأحداث منذ عصر اليوم الأربعاء 19/11/2025 مع بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث سجلت الضربات عدة شهداء وإصابات في مناطق مختلفة.

5 شهداء بينهم سيدة وطفلة جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى الأوقاف في منطقة الزيتون عند مفترق عسقولة شرق مدينة غزة.

3 شهداء وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين داخل نادي الوكالة غرب محافظة خانيونس.

شهيد وعشرات الجرحى نتيجة استهداف إسرائيلي من طائرة مُسيّرة لمجموعة من المواطنين عند مفترق الشجاعية على شارع صلاح الدين شرق مدينة غزة.

شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف إسرائيلي بقذيفة دبابة لمنزل يعود لعائلة بلبل في منطقة الشجاعية، شارع مشتهى شرق مدينة غزة.