حماس: جرائم الاحتلال بحق أطفال فلسطين إرهاب منظّم ويستوجب محاكمة قادته

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الأطفال الفلسطينيين يتعرضون منذ عقود لـ"إرهاب صهيوني منظم"، مشددةً على أن اليوم العالمي للطفل يعود هذا العام محمّلًا بصور غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أطفال فلسطين بفعل سياسات الاحتلال وجرائمه المستمرة.

وشددت الحركة على أن الطفل الفلسطيني "يدفع الثمن الأكبر" في ظل تدمير ممنهج لمقومات الحياة كافة، بما يشمل الغذاء والدواء والمياه النظيفة، إلى جانب انهيار منظومات الرعاية الصحية والتعليمية والنفسية، في انتهاك واضح لكل القوانين الدولية المتعلقة بحماية الطفل وحقوقه الأساسية.

وأكد البيان أن حرب الإبادة على قطاع غزة خلال العامين الماضيين أودت بحياة أكثر من 20 ألف طفل، مع وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، ونحو 30 ألف طفل فقدوا أحد والديهم، إضافة إلى آلاف الجرحى الذين يحتاجون إلى علاج عاجل في الخارج بسبب انهيار القطاع الصحي.

وفي الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، شددت الحركة على استمرار الاحتلال في سياسة "القتل المتعمّد والتطهير العرقي وهدم المنازل وإغلاق المدارس ومحاولات التهجير"، مشيرةً إلى أن عدد الأطفال الشهداء في الضفة خلال العامين الماضيين تجاوز 300 طفل.

وأكدت الحركة في بيانها أن الواجب الأخلاقي والقانوني يحتم على المجتمع الدولي التحرّك الفوري لحماية الأطفال الفلسطينيين، من خلال كشف انتهاكات الاحتلال وتحميله المسؤولية الكاملة عن جرائمه، واعتبار الاعتداءات بحق الأطفال جرائم ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما شددت على ضرورة إدراج "إسرائيل" في قائمة العار الخاصة بالمنتهكين لحقوق الأطفال، وإلزامها بوقف انتهاكاتها، إلى جانب دعوة المنظمات الحقوقية والإنسانية للقيام بدورها في ضمان حياة كريمة وآمنة للأطفال الفلسطينيين.

واختتمت الحركة بيانها بالتشديد على أن اليوم العالمي للطفل "يجب أن يكون محطة لإعادة تذكير العالم بمسؤوليته تجاه أطفال فلسطين الذين يواجهون الاحتلال وحدهم"، مؤكدةً أن الصمت الدولي يشكل غطاءً لاستمرار الجرائم.