انطلاق أول بطولة لكرة القدم لذوي البتر في غزة



استضاف ملعب نادي اتحاد دير البلح، وسط قطاع غزة، أول بطولة رسمية لفرق كرة القدم لذوي البتر، بمشاركة 40 لاعباً تعرضوا للبتر خلال الحرب الأخيرة أو حروب سابقة.

فريق "شهداء كرة القدم البتر"

البطولة، التي أطلقت عليها جمعية فلسطين لكرة القدم البتر اسم "بطولة الأمل"، جاءت بالشراكة مع مؤسسة تركية، وضمّت أربع فرق تتألف من لاعبين فقدوا أطرافهم العليا أو السفلى.

وتوّج فريق "شهداء كرة القدم البتر" بالبطولة، تكريماً لعدد من لاعبي غزة الذين استشهدوا، أبرزهم لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم البتر، أحمد الدالي، الذي فقد حياته مع أفراد أسرته إثر غارة إسرائيلية استهدفت مدينة خانيونس في مايو/أيار الماضي.

إعادة الأمل للاعبين من ذوي البتر

وأوضح المدير الفني لمنتخب فلسطين البتر، شادي أبو عرمانة، أن البطولة هدفت إلى إعادة الأمل للاعبين من ذوي البتر وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بعد فقدان أطرافهم، مشيراً إلى أن عدد اللاعبين ارتفع بعد الحرب الأخيرة ليصل إلى أكثر من 134 لاعباً.

كما أعرب حارس مرمى المنتخب، خالد جبريل، عن شكره للقائمين على البطولة ودعا إلى مزيد من الاهتمام بهذه الفئة مستقبلاً.

وشهدت البطولة أيضًا مشاركة الحكم الفلسطيني رمضان صبرة (27 عامًا)، الذي أدار مباراة خدمات رفح وشباب رفح مطلع الشهر الجاري رغم فقدان قدمه اليسرى إثر إصابته بشظايا صاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية مسيّرة في 25 مايو/أيار الماضي.

وجاء حضورهم جميعًا داخل الملعب رسالة حية عن صمود الرياضيين الجرحى وقدرتهم على تجاوز الدمار واحتضان أدوار جديدة، وإبراز استمرار الأمل في غزة بعد انتهاء الحرب.