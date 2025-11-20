بدء المرحلة الأولى لانتشال جثامين الشهداء في مخيم المغازي السبت

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني واللجنة الدولية للصليب الأحمر الانتهاء من الترتيبات اللوجستية لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، وذلك بعد اجتماع مشترك عُقد بين الجانبين اليوم.

وتنطلق المرحلة الأولى يوم السبت المقبل الساعة التاسعة صباحًا في منطقة بركة الوز بمخيم المغازي، حيث ستبدأ عمليات البحث عن جثامين 64 شهيدًا مفقودين منذ شهور تحت أنقاض مبانٍ سكنية دمّرها الاحتلال الإسرائيلي.

وتشارك في هذه المرحلة طواقم الدفاع المدني، ووحدة الأدلة الجنائية في الشرطة، إلى جانب ممثلين عن اللجنة المصرية، وبلدية المغازي، وعائلات الشهداء المفقودين.

وأوضحت الجهات المختصة أن عملية الانتشال ستجري باستخدام حفار واحد فقط وفّرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمدة 100 ساعة عمل، رغم حاجة كل محافظة إلى خمسة حفارات لضمان سير العمل بشكل متواصل.

ودعت الجهات المنظمة الصحفيين ووسائل الإعلام لتغطية المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المرحلة الأولى، وذلك يوم السبت الساعة 9:30 صباحًا في منطقة بركة الوز خلف مصنع شومر في مخيم المغازي.