نفوق أغنام بسموم وضعها مستوطنون قرب رام الله

أقدم مستوطنون على تسميم اغنام ،بعد القاء مواد سامة في المياه بالمنطقة الرعوية ببلدة المغير شرق رام الله.

وافاد الناشط في البلدة ، محمد أبو عليا، لـ" " أن ٣ رؤوس من الأغنام والماعز نفقت في منطقة الخلايل جنوب المغير بعد القاء المستوطنين مواد سامة بقصد تسميم مواشي المواطنيين.

وأشار إلى أن الأغنام التي نفقت تعود للمواطن المواطن رزق أبو نعيم وان الدلائل الأولية تشير إلى أن المستوطنين وضعوا السموم في المياه للمواشي أثناء رعيها في المنطقة.

وأعتبر أن هذه الجريمة تأتي في سياق أعمال الانتقام التي ينفذها المستوطنون ضد المزارعين في قرية المغير، في محاولة للضغط على الأهالي وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصادر رزقهم.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تزايد الاعتداءات الاستيطانية خلال الأسابيع الماضية، إذ تشير أرقام هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى تسجيل 766 اعتداء خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تركزت بشكل خاص في مناطق رام الله والبيرة ونابلس والخليل.

ونصبت قوات الاحتلال صباح اليوم حاجزا عسكريا عند المدخل الغربي لقرية المغير، وأوقفت المركبات، وفتشتها.