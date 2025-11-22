حماس تطالب الوسطاء والإدارة الأمريكية بوقف خروقات الاحتلال فورًا

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحًا صحفيًا أكدت فيه أن استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في التقدم غربًا وإزالة الخطّ الأصفر، مصحوبًا بالغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق شرق القطاع، يُعدّ خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار التصريح إلى أن الخروقات الممنهجة للاحتلال أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء، ونزوح جماعي للسكان، إضافة إلى تغييرات غير قانونية في خطوط انسحاب الجيش بما يخالف الخرائط المتفق عليها.

وأكدت حماس رفضها لكل محاولات حكومة نتنياهو لفرض واقع جديد يتعارض مع الاتفاق، ودعت الوسطاء للتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لوقف هذه الخروقات فورًا.

كما طالبت الحركة الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته، والتصدي لمحاولاته الرامية إلى تقويض مسار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.