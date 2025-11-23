الدفاع المدني: الاحتلال نسف عشرات المنازل شرق غزة بعد وقف إطلاق النار

أكد الرائد محمود بصل، المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي نفّذ، عقب إعلان وقف إطلاق النار، عمليات نسف واسعة لعشرات المنازل والمربعات السكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، وتحديدًا شرق الخط الأصفر.

وأوضح بصل لـ"الرسالة نت" أن تقدم الاحتلال بالخط الأصفر مسافة 250 مترًا أدى إلى تهجير مئات العائلات قسرًا نحو مناطق داخل مدينة غزة "تفتقر كليًا إلى مقومات الحياة الأساسية"، مشيرًا إلى أن المواطنين باتوا يتكدسون في أماكن معدومة الخدمات، وفي ظروف "إنسانية قاهرة وغير صالحة للعيش".

وحذّر المتحدث باسم الدفاع المدني من أن الشتاء القادم يحمل أزمات خطرة ومضاعفة تهدد حياة السكان، ما لم يكن هناك تدخل عاجل وحقيقي لتدارك الوضع، خاصة في ظل غياب البنية التحتية وتدمير مناطق واسعة.

وأشار بصل إلى أن وتيرة العمل الإغاثي في قطاع غزة ما تزال "بطيئة للغاية" مقارنة بحجم الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة على الأرض، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى التحرك الجدي لتوفير الحماية والإيواء والاحتياجات الأساسية للمدنيين قبل تفاقم الكارثة.