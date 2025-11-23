غزة تستعد لمنخفض جوي جديد وسط تحذيرات من تفاقم أزمة الوقود

قالت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة إن طواقمها تستعد للتعامل مع منخفض جوي متوقع خلال الساعات المقبلة، محذّرة من أن الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطنون بعد الحرب تجعل من أي تغيّر في الطقس تهديدًا مباشرًا لآلاف الأسر النازحة.

وأوضحت المديرية في تصريح صحفي أن استعداداتها تتم ضمن إمكانات محدودة للغاية، في ظل استمرار نقص الموارد الأساسية، مشيرة إلى أن آلاف العائلات تقيم في خيام ومراكز إيواء لا توفر الحد الأدنى من الحماية أمام الأمطار الغزيرة والرياح القوية.

وأضافت أن أزمة الوقود المتفاقمة تعيق قدرة الدفاع المدني على أداء مهامه، وتبرز مجددًا مع كل طارئ يشهده القطاع المنكوب، مؤكدة أن استمرار هذا النقص سيؤدي إلى زيادة معاناة المواطنين، خصوصًا داخل المخيمات المعرّضة لخطر الغرق بمياه الأمطار أو مياه المد البحري.

وحذّرت المديرية من أن أزمة الوقود تهدد أيضًا مشروع انتشال جثامين الشهداء الذي تعتزم تنفيذه قريبًا بالتعاون مع جهات محلية ودولية، ما يعني توقف واحد من أهم الجهود الإنسانية في القطاع.

وناشدت المديرية المجتمع الدولي والعربي والمنظمات الإنسانية ذات الوجود في غزة بالتدخل الفوري لتوفير كميات كافية من الوقود قبل دخول المنخفض الجوي، مؤكدة أن أي تأخير في ذلك قد يؤدي إلى "تدهور خطير في الوضع الإنساني".