حماس تؤكد التزامها بالمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار وتبحث المرحلة الثانية مع المخابرات المصرية

التقى اليوم الأحد وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس في القاهرة، برئاسة الأخ محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، وعضوية الإخوة خالد مشعل وخليل الحية ونزار عوض الله وزاهر جبارين وعضو المكتب السياسي الدكتور غازي حمد، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير حسن رشاد.

وتناول اللقاء تطورات اتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى مناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد وفد الحركة التزام حماس بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، مشدداً على ضرورة وقف الخروقات الصهيونية المستمرة التي تهدد الاتفاق، من خلال آلية واضحة ومحددة برعاية الوسطاء، تشمل إبلاغهم بأي خروقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها فوراً ومنع أي خطوات أحادية قد تصعيد الأوضاع أو تضر بالاتفاق.

كما ناقش الوفد معالجة قضية مقاتلي رفح بشكل عاجل عبر جهود الوسطاء مع مختلف الأطراف، مع الإشارة إلى أن التواصل مع المقاتلين لا يزال منقطعاً.

وأشاد الوفد بجهود الوسطاء المستمرة منذ وقف حرب الإبادة، ونقل تحياتهم وتقديرهم للقيادة المصرية.