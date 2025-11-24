الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات طالت عددًا من الشبان في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللتها عمليات مداهمة واقتحام للمنازل واعتداءات على المواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن وحدة خاصة للاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال الضفة، واعتقلت الشاب صبحي الشنبور عقب تسللها إلى منزله، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أكرم النعيم خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب المدينة، إضافة لاعتقال الشاب أنس دوّاس من منزله في طوباس.

وفي طولكرم، أفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان خلال اقتحامها ضاحية اكتابا شرق المدينة، وهم: محمد عارف، ويحيى القاروط، وأمير فحماوي، ومعتز رجب.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد جميل نصار عقب مداهمة منزله في مخيم الفوار، حيث قامت بتحطيم محتويات المنزل والاعتداء عليه وعلى أشقائه بالضرب.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معن ماهر البرغوثي خلال اقتحامها بلدة كوبر شمال رام الله، كما اعتقلت الشاب عناد البرغوثي من البلدة ذاتها خلال حملة المداهمات.

كما اعتقلت القوات الشابين يمان برناط وقسام مشعل عقب مداهمة منزليهما في قرية بلعين غرب رام الله.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وجدي سبع العيس بعد مداهمة منزله في منطقة جسر التيتي في الجبل الشمالي، كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة المواطن إسماعيل حميدان في مخيم العين غرب نابلس، وحطمت محتوياته.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عز وعمار ياسر العمور خلال اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة، إضافة لاعتقال الشاب يحيى علاءالدين العسليني بعد اقتحام منزله في بيت ساحور.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النائب المقدسي المبعد محمد أبو طير (75 عامًا) عقب مداهمة منزله في بلدة دار صلاح شرق بيت لحم.

يُذكر أن أبو طير هو أحد النواب الذين سُحبت هوياتهم المقدسية عام 2006، وتعرّض منذ ذلك الحين لـ تضييقات واعتقالات وإبعادات متكررة عن القدس.