تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف النار واستشهاد مواطن في خانيونس

أعلن مجمع ناصر الطبي عن استشهاد مواطن بنيران مسيّرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين، عمليات القصف ونسف منازل المواطنين في عدة مناطق شرقي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن دبابات الاحتلال أطلقت نارًا مكثفًا جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وذكرت أن طائرات الاحتلال شنّت غارات جوية وأطلقت النار على مدينة رفح.

وأشارت إلى أن الطيران المروحي جدد إطلاق نار مكثف شرقي خان يونس، كما أوضحت أن طائرات الاحتلال شنّت غارات جوية جنوب شرقي مدينة خان يونس.

وفي شمالي القطاع، شنّت طائرات الاحتلال غارات في منطقة التعليم ببيت لاهيا بالتزامن مع قصف مدفعي، فيما يواصل جيش الاحتلال عمليات نسف منازل المواطنين في مناطق متفرقة من شرقي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس و"إسرائيل"، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.