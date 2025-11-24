حماس تحذر: استمرار خروقات إسرائيل قد يقوض اتفاق وقف إطلاق النار

صرح حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، بأن وجود وفد الحركة في القاهرة يأتي دليلًا على جدية الحركة في التعاون مع الوسطاء للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد قاسم أن مسارات المرحلة الثانية معقدة، مشيرًا إلى أن الحركة قامت بما هو مطلوب منها، مقابل استمرار إسرائيل في انتهاكاتها وخروقاتها.

وحذّر قاسم من أن استمرار إسرائيل في الخروقات قد يقوض اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذا ما أوضحته الحركة للوسطاء في محادثات القاهرة.

وأضاف أن القوات الدولية يجب أن تشمل مهامها الفصل بين الشعب الفلسطيني الأعزل وجيش الاحتلال الذي يواصل عدوانه المتواصل.

وتابع الناطق باسم حماس أن الاحتلال يواصل يوميًا مسلسل إزاحة الخط الأصفر داخل القطاع، مؤكّدًا أن ذلك يزيد من خطورة الوضع ويهدد استقرار وقف إطلاق النار القائم.