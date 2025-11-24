حماس تنعى القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي بعد استهدافه في الضاحية الجنوبية

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي (السيّد أبو علي)، الذي ارتقى شهيدًا مع ثلة من رفاقه المجاهدين، إثر عدوان صهيوني سافر استهدف منطقة سكنية في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت الحركة في بيان النعي إنها تتقدّم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى الإخوة في المقاومة الإسلامية وإلى الشعب اللبناني الشقيق في استشهاد الطبطبائي ورفاقه، الذين ارتقوا خلال العدوان الأخير.

وأكدت حماس أنها تستذكر بكل تقدير مسيرة القائد الكبير هيثم الطبطبائي الجهادية وتضحياته الجسام في مواجهة الكيان الصهيوني، وفي معركة الإسناد البطولية لشعبنا ومقاومتنا في قطاع غزة، مشددة على أن سياسة الاغتيالات الصهيونية لقادة المقاومة ورجالاتها لن تفلح في إخماد جذوة المقاومة، ولا كسر إرادتها وثباتها، ولن تثنيها عن مواصلة طريق النضال والجهاد حتى تحرير الأرض والمقدسات.

واختتمت الحركة بيانها بالدعاء بأن يتغمّد الله القائد الجهادي الكبير هيثم الطبطبائي ورفاقه الشهداء برحمته ومغفرته الواسعة، وأن يلهم عائلاتهم وإخوانهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لبنان وشعبه من كل سوء.