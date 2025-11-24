عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 16,500 مريض في غزة بانتظار الإجلاء الطبي

الرسالة نت

.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/308361

كلمات مفتاحية

مرضى غزة حرب غزة انفوجرافيك

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من انفوجرافيك

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر