أحوال طقس فلسطين اليوم الثلاثاء في ظل المنخفض الجوي

أفادت دائرة الأرصاد الجوية، بأن طقس فلسطين يستمر بالتأثر بحالة عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا الى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي.

وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احياناً، وفي ساعات المساء تضعف فرصة الهطول وتميل الأجواء الى الاستقرار ليلا، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، تضعف فرصة الهطول وتميل الأجواء الى الاستقرار ليلا، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

طقس فلسطين غدا الأربعاء

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. وفق الأرصاد الجوية