اعتقال عشرات المواطنين خلال اجتياح الاحتلال لعدة مدن في الضفة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت مناطق عدة في الضفة الغربية، ترافقت مع مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها بالقوة وإجبار السكان على مغادرتها، قبل تحويل بعضها إلى “ثكنات عسكرية”، خصوصًا في نابلس وقلقيلية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون شرقي قلقيلية، ونفذت حملة اعتقالات كبيرة طالت العشرات من أبناء البلدة، من بينهم:

بشار شبيطة شقيق الشهيد إياد شبيطة، جمال يوسف سليم، يوسف سويدان ونجله تامر، وهبي الخولي، نايف سليم رضوان، وهبي حسان حواري، والشقيقان يحيى وعمر يوسف غناوي.

كما اعتُقل أيضًا: مصطفى بلال عنايا، عبد بلال حنون، سعيد مزيد سليم، سعيد أبو هنية، أحمد نور ريان، صدام شبيطة، بهاء شبيطة، مالك شبيطة، نضال عبد الكريم حسين، وعادل فالح دحبور.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى عمر قاسم خلال العدوان على بلدة عزون، إضافة إلى مداهمة منطقة صوفين في المدينة شمال الضفة.

وفي الخليل، أوضحت مصادر من البلدة أن قوات الاحتلال دهمت بلدة بيت أمر شمالي المدينة، واعتقلت عددًا من الشبان بعد إخضاعهم لتحقيق ميداني، من بينهم محمد الجعار الذي صودرت مركبته خلال العملية.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد سليمان موسى بعد اقتحام قرية مركة جنوبي المحافظة، فيما جرى اعتقال مراد طوالبة عقب مداهمة أحد البنايات قرب الجامعة العربية الأمريكية، وكذلك الشاب عبود السعدي خلال اقتحام منطقة جبل أبو ضهير.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل اللواء عمر أبو حاشية في مدينة رام الله واعتقلت نجله باسل أبو حاشية، وهو نقيب في الأجهزة الأمنية، فيما طالبت العائلة بتسليم نجل آخر يُدعى “جاد”.

وفي طولكرم، اعتُقل الشاب تقي موسى بعد مداهمة منزل عائلته في عزبة شوفة جنوبي المدينة.

وفي مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من أمين سر حركة فتح في المحافظة نائل أبو العسل، وأمين سر المنطقة التنظيمية في المخيم نصار أبو داهوك، إلى جانب مجموعة أخرى من الشبان: ثائر شاهين، علي رسلان، محمد نظيف، نبيل دويدار، محمود الولجي، موسى الكالوني، رامي الكالوني، وأحمد فتحي عوضات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عمارة سكنية في شارع عمان شرقي نابلس، وأجبرت السكان على مغادرتها قبل أن تحولها إلى “ثكنة عسكرية”، بالتزامن مع اقتحام مخيم عسكر الجديد.

وامتدت الاقتحامات لتشمل بلدة دورا وقرية الزويدين جنوبي الخليل، إضافة إلى حي المصايف في رام الله، ومناطق متفرقة في محيط أريحا.