حماس: اغتيال الشهيد عبد الرؤوف اشتية يعكس دمويّة الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية – حماس إن جريمة الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشهيد المجاهد عبد الرؤوف اشتية في نابلس، تعكس حالة التوحش والدموية التي تتبناها حكومة الاحتلال المتطرفة، في محاولة بائسة لكسر إرادة المقاومة المتجذرة في الضفة الغربية.

ونعت الحركة إلى أمتها وجماهير شعبها الشهيد عبد الرؤوف اشتية من مخيم بلاطة، الذي ارتقى إثر عملية اغتيال جبانة، وبعد خوضه اشتباكًا مسلحًا مع العدو خلال اقتحامها شرقي نابلس.

وأضافت حماس أن عملية اغتيال البطل اشتية، الذي كان من أبرز مطاردي الاحتلال في نابلس، تأتي بعد مسيرة جهادية حافلة بالبطولة.

وذكرت الحركة أن الشهيد اشتية نفذ عملية الدهس على حاجز عورتا التي أدت إلى مقتل جنديين من قوات الاحتلال، بالإضافة إلى مشاركته في سلسلة من عمليات إطلاق النار التي استهدفت قوات الاحتلال ونقاطه العسكرية.

وجددت الحركة عهدها على الوفاء لدماء الشهداء، معتبرة أن دماءهم ستبقى نبراسًا لدرب المقاومة والصمود، وتضيء درب الأحرار وتزيد من إرادة شعبنا وعزمه على مواجهة الاحتلال واستكمال مسيرة الحرية.