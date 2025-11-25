مكتب إعلام الأسرى: حياة القائد عباس السيد في خطر حقيقي بسبب الانتهاكات (الإسرائيلية)

أكد مكتب إعلام الأسرى أن إدارة السجون الصهيونية ترتكب جريمة وحشية بحق الأسير القائد عباس السيد (59 عاما) من مدينة طولكرم، والذي يُحتجز حاليا في عزل مجدو في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وكشفت إفادات قانونية وردت إلى المكتب حجم الاعتداء الجسدي الوحشي الذي تعرّض له القائد عباس السيد، حيث بدت عليه كدمات واضحة وعلامات زرقاء وهزال شديد، كما بدت عيناه متورمتين بشكل يثبت الاعتداء المباشر عليه. وقد سحل مكبل اليدين بطريقة مهينة لغرفة الزيارة، كما أظهرت يديه آثارا عميقة من القيود الحديدية نتيجة سحبه وتقييده العنيف.

ووفق الإفادات، فقد تعرض أيضا في تاريخ 4 نوفمبر 2025 لضرب مبرح أثناء نقله إلى المحكمة، سواء عند خروجه من العزل أو أثناء احتجازه في غرفة الانتظار، ضمن سياسة ممنهجة لاستهداف قيادات الحركة الأسيرة.

وأشار المكتب إلى أن ما يتعرض له القائد عباس السيد هو محاولة قتل بطيء وتصفية متعمدة تتم بعيدا عن أعين العالم لرموز الحركة الوطنية الأسيرة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف التي تحظر المعاملة القاسية والمهينة للأسرى.

وحذر مكتب إعلام الأسرى من أن حياة القائد عباس السيد في خطر حقيقي، في ظل استمرار الاعتداءات الوحشية بحقه، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

ودعا المكتب المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق فوري وإيفاد لجان رقابة لتفقد القائد عباس السيد والعمل على وقف الجرائم المتصاعدة التي تُمارس بحق الأسرى.