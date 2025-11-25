الاحتلال يقتلع مئات أشجار الزيتون غربي رام الله

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية أن جرافات الاحتلال اقتلعت مئات أشجار الزيتون من أراضي الفلسطينيين بين بيت عور الفوقا والتحتا غربي رام الله.

وأفاد رئيس المجلس القروي في بيت عور الفوقا، بأن جرافات الاحتلال اقتلعت عشرات أشجار الزيتون، وأشجارا حرجية، خلال تجريفها عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في الجهة الغربية من القرية، تعود مليكتها لثمانية مواطنين، وهي محاذية للحاجز العسكري المقام عند مدخل القرية.

وبين سمارة، أن الاحتلال أخطر المواطنين بنيته تجريف ما يقارب الـ50 دونماً، في الجهتين الشرقية والغربية من القرية، وهي في معظمها مزروعة بأشجار الزيتون.