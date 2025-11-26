الدفاع المدني: الخيام لم تعد صالحة للعيش وتهدد حياة النازحين في غزة

حذّر الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة من تفاقم الكارثة الإنسانية داخل مراكز الإيواء، مؤكدًا أن الخيام التي تأوي عشرات آلاف العائلات لم تعد صالحة للعيش، خاصة مع اشتداد المنخفضات الجوية ودخول فصل الشتاء.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن الطواقم الميدانية تتابع بشكل مستمر أوضاع النازحين، وتستقبل آلاف المناشدات من مختلف مناطق القطاع، في ظل تسرب مياه الأمطار إلى الخيام وعجزها عن حماية الأطفال والنساء وكبار السن من البرد والرياح، إضافة إلى افتقارها لشروط الأمان والخصوصية.

وأضاف بصل أن هذه الخيام، التي كان يُفترض أن تكون حلًا مؤقتًا، تحولت اليوم إلى عبء إنساني ومصدر خطر يهدد حياة السكان، بعدما باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة.

وطالب الدفاع المدني جميع الهيئات الإنسانية والدولية والإغاثية بالتدخل الفوري لتأمين كرفانات سكنية مجهزة وآمنة تحفظ كرامة النازحين وتوفر لهم حماية مؤقتة إلى حين بدء إعادة الإعمار.

وأكد بصل أن الإبقاء على مئات الآلاف من الأسر داخل خيام لا توفر حياة كريمة أو آمنة أمر غير مقبول ولا يمكن استمرار التغاضي عنه في ظل الظروف الجوية القاسية.