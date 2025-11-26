لجنة عليا لضبط الأسعار في غزة.. هل تفلح؟

أعلنت اللجنة العليا لضبط الأسعار في قطاع غزة بدء تنفيذ إجراءات ميدانية عاجلة للحد من الارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية داخل الأسواق، في خطوة تعتبر الأولى بهذا المستوى منذ تصاعد الأزمة الاقتصادية التي رافقت الحرب والحصار.

وجاء ذلك في بيان رسمي أكدت فيه اللجنة أن عملها يستهدف حماية المستهلك وضمان توفر السلع بأسعار عادلة، ومنع احتكار التجار واستغلال حاجة المواطنين.

وفق البيان، ستصدر اللجنة تسعيرة رسمية موحدة يتم نشرها بشكل يومي عبر المنصات الإعلامية، إلى جانب متابعة مخالفات الأسعار داخل الأسواق واتخاذ إجراءات فورية بحق المتجاوزين.

كما أعلنت فتح باب استقبال شكاوى المواطنين عبر قنوات اتصال محددة، وتخصيص طواقم ميدانية لمراقبة عملية البيع والتوزيع مباشرة.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للواقع المعيشي الضاغط داخل القطاع، وأن الهدف منها ليس فرض أسعار فقط، بل حماية الحق الأساسي للمواطن في الحصول على الغذاء بما يتناسب مع قدرته الشرائية خلال الظروف الراهنة.

ومنذ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء تدفق الشاحنات التجارية إلى قطاع غزة، ما تزال الأسواق تشهد ارتفاعًا حادًا في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وانعكس ذلك مباشرة على حياة الأسر، حيث باتت كثير من العائلات تشتري حاجياتها بالكميات الضرورية فقط، بينما لجأت أخرى إلى بدائل أقل تكلفة في ظل الانخفاض الحاد للدخل وانعدامه لدى الكثير.

ورغم أهمية القرار، إلا أن تطبيقه يواجه عدة تحديات أبرزها نقص السلع في بعض الأسواق، ووجود تفاوت سعري بين مناطق مختلفة داخل القطاع، وتحكم التجار في الأسعار بأسلوب مزاجي، إضافة إلى اعتماد عدد كبير من الأسر على الديون في ظل فقدان الدخل وتراجع القدرة الشرائية.

ويرى متابعون أن ضبط الأسعار يحتاج إلى بيئة اقتصادية مستقرة توفر السلع بالكميات المطلوبة لضمان عدم نشوء سوق سوداء، وأن أي رقابة سعرية لن تكون فعّالة ما لم تترافق مع تحسن واضح في تدفق السلع وتسهيل عمليات التوريد من الجهات المعنية.

على مستوى الحياة اليومية، تظهر مؤشرات واضحة على تقلص الاستهلاك الغذائي داخل كثير من المنازل. بعض الأسر باتت تعتمد على صنف واحد في الوجبات، بينما يشتري آخرون احتياجاتهم بنظام التجزئة اليومية بدل الكيلو الكامل، في محاولة لتقليل الإنفاق.

ورغم هذه الأزمة الممتدة، يترقب الشارع الغزي أثر القرار الجديد على الأسعار خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وسط أمل بأن تؤدي التسعيرة الموحدة والرقابة المباشرة إلى تخفيف الاستغلال التجاري، وتوفير السلع الأساسية بسعر يمكن تحمله.

قرار اللجنة العليا لضبط الأسعار يمثل تدخلاً رسميًا هو الأوسع منذ بداية الأزمة الاقتصادية، ويعكس إدراكًا متزايدًا لحجم الغلاء الذي يواجهه المواطن في غزة.

وبين الحاجة الإنسانية الملحّة والتحديات المتعلقة بالتوريد والتوزيع، يبقى نجاح الخطوة مرهونًا بقدرة الجهات المختصة على فرض الرقابة من جهة، وتوفير السلع واختفاء أسباب الاحتكار من جهة أخرى.

وبين أرفف السوق وشكاوى المواطنين، تواصل غزة اختبار قدرتها على الصمود، فيما يشكّل ضبط الأسعار اليوم محاولة جديدة لتثبيت الحد الأدنى من العدالة المعيشية داخل قطاع يحاصره الغلاء كما تحاصره تداعيات الحرب.