  "المباحث العامة" تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر شاحنات واردة إلى قطاع غزة

ضبطت المباحث العامة بالشرطة في المحافظة الوسطى كمية من الحبوب المخدرة خلال محاولة تهريبها عبر إحدى الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة.

وأوضحت المباحث أنها وفور تلقي إشارة من عمليات المحافظة باشتباه وجود عملية تهريب عبر الشاحنات الواردة إلى القطاع، تحركت إلى المكان حيث جرى تفتيش احد المستودعات وضبطت فيه 2000 حبة مخدرة من نوع روتانا. 

وأكدت المباحث العامة أنه تم التحفظ على المضبوطات وإحالتها والقضية إلى إدارة مكافحة المخدرات لفتح تحقيق واستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مشددة على أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن المجتمعي والحد من انتشار المواد المخدرة في قطاع غزة.

