حماس: الاحتلال يحول السجون إلى “ساحات قتل” بعد توثيق استشهاد عشرات الأسرى

قالت حركة حماس إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج "سياسة إجرامية ممنهجة" داخل السجون، وذلك في أعقاب توثيق إحصائيات حقوقية تؤكد استشهاد أكثر من 94 معتقلاً فلسطينيًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم إن هذه الأرقام "تكشف أن السجون تحوّلت إلى ساحات قتل مباشر لتصفية أبناء شعبنا"، محذّرة من خطورة الانتهاكات التي يتعرّض لها الأسرى، والتي أثبتتها شهادات حيّة وتقارير حقوقية وصفتها بـ"الموثوقة".

ووفق بيان الحركة، تشمل الانتهاكات الضرب المبرّح، والحرق بالماء المغلي، والهجمات بواسطة الكلاب، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية، معتبرة أن هذه الممارسات "تشكل جرائم حرب مكتملة الأركان وفق أحكام القانون الدولي الإنساني".

وأضافت حماس أن استمرار ما وصفته بـ"الصمت الدولي" وعدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الممارسات "يمثّل تفويضًا مفتوحًا للاحتلال لمواصلة القتل داخل الزنازين".

ودعت الحركة دول العالم والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الحقوقية والقانونية إلى تحرك عاجل لوقف ما يتعرّض له الأسرى من "تعذيب وحشي"، وضمان حقوقهم التي تكفلها المواثيق والأعراف الدولية.