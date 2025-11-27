غزة تواجه كارثة صحية غير مسبوقة نتيجة انهيار إدارة النفايات

تشهد غزة ظروفاً بيئية بالغة الخطورة نتيجة توقف منظومة إدارة النفايات خلال الحرب، ما تسبب في انتشار المكبات العشوائية قرب مناطق النزوح. ويترافق ذلك مع غياب المعالجة السليمة للنفايات الطبية، الأمر الذي يضاعف التهديدات الصحية والبيئية على السكان.



في مقابلة أجرتها "الرسالة نت" مع الدكتورة إسلام الهبيل، المختصة في الهندسة الكيميائية والبيئية، أكدت أن تراكم النفايات الطبية بجانب خيام النازحين خلق بيئة عالية التلوث. وأوضحت أن هذه النفايات تشمل الأنسجة البشرية وسوائل الجسم والإبر الملوثة والمواد الكيميائية والدوائية ذات السمية المرتفعة.



وأضافت أن تحلل هذه المخلفات يؤدي إلى انبعاث غازات خطرة مثل الأمونيا وكبريتيد الهيدروجين والمركبات العضوية المتطايرة، وهي غازات تسبب تهيجاً تنفسياً حاداً وتزيد من انتشار الأمراض، خاصة في المناطق المزدحمة التي تفتقر لوسائل حماية أساسية.



وأشارت الهبيل إلى أن خطورة المشكلة تتجاوز الهواء لتصل إلى التربة والمياه، حيث تتسرب مواد شديدة السمية — مثل الفورمالدهيد والجلوتارالدهيد والمعادن الثقيلة كالزئبق والرصاص — إلى الخزان الجوفي الضحل في غزة. وأكدت أن هذا النوع من الملوثات قد يحمل تأثيرات مسرطنة ويؤثر على الجهاز العصبي والكلى لدى السكان مع الاستهلاك المستمر للمياه الملوثة.



وبيّنت أن المكبات العشوائية الناتجة عن نزوح السكان أصبحت تنتج عصارة محمّلة بالفيروسات والبكتيريا القولونية والجزيئات الدقيقة من البلاستيك والمعادن الثقيلة. ومع قيام المواطنين بحفر آبار سطحية لتعويض نقص المياه، ترتفع احتمالات اختلاط هذه العصارة بالمياه الجوفية بدرجة كبيرة.



وحذرت من أن شرب مياه ملوثة بهذه المكونات قد يؤدي إلى أمراض معوية حادة، وتسممات كيميائية، واضطرابات عصبية وكلوية، إضافة إلى ارتفاع المخاطر الصحية على الفئات الضعيفة كالأطفال والحوامل وكبار السن.



كما لفتت إلى أن استخدام هذه المياه في ري المزروعات يسبب تراكم الملوثات داخل النباتات عبر عملية التراكم الحيوي، ما يجعل المحاصيل غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني، ويهدد النظام الزراعي المحلي بأكمله.



وأكدت الهبيل أن ما يجري في غزة يشكل كارثة صحية وبيئية متفاقمة، ودعت إلى تدخل دولي عاجل لتوفير آليات معالجة للنفايات الطبية وتأمين مصادر مياه آمنة للسكان، إلى جانب تقييم بيئي شامل للحد من انتشار الملوثات.