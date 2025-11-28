10 شهداء ومصابون جراء العدوان "الإسرائيلي" على بيت جن بريف دمشق

استشهد فجر يوم الجمعة، 10 سوريين وأصيب آخرون، جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق.

وأفاد التلفزيون السوري بوقوع 10 شهداء بينهم نساء وأطفال، ومصابين، جراء العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن، والطريق الواصل إلى مزرعة بيت جن.

وأشار إلى نزوح عشرات العائلات من بلدة بيت جن إلى المناطق القريبة والأكثر أمنًا، جرّاء العدوان الإسرائيلي.

بدورها، قالت قناة الإخبارية السورية إن الطيران الإسرائيلي يحلق بكثافة في أجواء البلدة.

وفي السياق، لم يتمكن الدفاع المدني السوري من دخول بلدة بيت جن لإسعاف المصابين، في ظل استمرار استهداف الاحتلال لأي حركة في مداخل البلدة.