فرنسا تفتح تحقيقاً في استشهاد طفلين بقصفٍ إسرائيلي على غزة

طلبت النيابة العامة الفرنسية لـ"مكافحة الإرهاب"، الجمعة، فتح تحقيق حول جرائم حرب على خلفية استشهاد طفلين فلسطينيين يحملان الجنسية الفرنسية جراء قصف لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة، وفق ما أكدت /وكالة الصحافة الفرنسية/.

ورفعت جاكلين ريفولت، جدة الطفلين لأمهما، دعوى قضائية ضد "إسرائيل" تتهمها بـ"القتل والإبادة الجماعية"، وانضمت إلى القضية رابطة حقوق الإنسان كطرف مدني.

وبعد مرور ثلاثة أشهر على تقديم الشكوى، طالبت النيابة من قاضي التحقيق فتح تحقيق "ضد مجهولين" بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى أن الهجوم كان "متعمدا على المدنيين" واستهدف ممتلكات لا تشكل أهدافا عسكرية.

ووصف محامي الجدة، أرييه عليمي، قرار النيابة بأنه "خطوة مهمة"، مضيفا أن التحقيق سيشمل "القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة الطفلين الفرنسيين".

في المقابل، رأت النيابة المختصة بجرائم الحرب المرتكبة ضد مواطنين فرنسيين أنه "لا داعي" للتحقيق في تهم الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية، رغم طلب الجدة ورابطة حقوق الإنسان إدراجها في الشكوى.

وأعرب محامي رابطة حقوق الإنسان، إيمانويل داود، عن أسفه لحصر التحقيق في جرائم الحرب فقط، واصفا القرار بأنه "تضييق لنطاق التحقيق".

واستشهد الطفلان جنى أبو ضاهر (6 سنوات) وعبد الرحيم أبو ضاهر (9 سنوات) في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بعد أن أصاب صاروخان منزلهما في شمال غزة، حيث لجأت العائلة للهرب من القصف.

واستهدف أحد الصاروخين غرفة النوم مباشرة، فاستشهد عبد الرحيم على الفور، فيما استشهدت جنى لاحقا، وأصيب شقيقهما الأصغر عمر ووالدتهم ياسمين بجروح خطيرة.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة شكاوى قدمت في فرنسا بشأن انتهاكات محتملة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، منها شكوى ضد جنديين في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" متهمين بتنفيذ إعدامات ميدانية بحق مدنيين في القطاع.