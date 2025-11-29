يونيسف: دخول الشتاء يزيد الخطر على أطفال سوء التغذية بغزة

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أن استمرار سوء التغذية مع دخول فصل الشتاء يهدد حياة الأطفال وصحتهم في قطاع غزة، مؤكدةً أن نحو 9300 طفل مصابون بسوء التغذية.

وقالت "يونيسف" في بيان له اليوم السبت، إن فصل الشتاء يزيد من انتشار الأمراض ويرفع خطر الوفاة بين الأطفال الأكثر ضعفا في غزة.

وبحسب "اليونيسيف" فقد أظهرت فحوص التغذية أن نحو 9,300 طفل دون سن الخامسة في غزة مصابون بسوء تغذية حاد خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ودعت المنظمة كل الأطراف إلى فتح المعابر إلى قطاع غزة لمرور الإغاثة الإنسانية عبر جميع طرق الإمداد الممكنة.

وارتفعت حصيلة ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 460 شهيدًا منذ خلال عامي الإبادة، بينهم 154 طفلًا.

ويعيش نحو مليوني فلسطيني بقطاع غزة، في ظروف كارثية نتيجة الحصار المزدوج والتلكؤ في الإسرائيلي في إدخال القدر الكافي من المساعدات الإنسانية، الأمر الذي أدى إلى تفشي سوء التغذية والأمراض المرتبطة بها، وسط عجز المستشفيات عن تقديم الرعاية الكافية بسبب النقص الحاد في الأدوية والإمدادات الطبية.