حماس تحذّر من تصعيد مخططات الضم والتهويد والتهجير في الضفة المحتلة

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحًا صحفيًا اليوم، أدانت فيه تصعيد جيش الاحتلال للاقتحامات والاعتقالات وعمليات إخلاء المنازل في مدن الضفة الغربية المحتلّة، إضافة إلى إطلاق يد المستوطنين لممارسة الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين، ووصفت هذه الممارسات بأنها “جرائم حرب موصوفة”.

وقالت الحركة إن استمرار جيش الاحتلال في تنفيذ عملياته “الإرهابية” في الضفة، من اقتحامات واعتقالات وإجبار عائلات على إخلاء منازلها كما جرى في بلدة اليامون شمال الضفة، إلى جانب اعتداءات المستوطنين، يأتي في إطار “تصعيد مخططات الضم والتهويد والتهجير” التي يسعى الاحتلال لفرضها على الأرض.

ودعت حماس أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وقواه وفصائله الوطنية كافة، إلى مزيد من الثبات أمام ما وصفته بـ“الانفلات الفاشي المستمر”، والتوحّد خلف خيار التصدي لمخططات الاحتلال التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني على أرضه.

كما طالبت الحركة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بالتحرك لوقف ما سمّته “جرائم الاحتلال واعتداءات قطعان المستوطنين بحق المدنيين”، ووقف سياسة قضم الأراضي والانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.