الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 70,100 شهيدًا و170,983 إصابة منذ أكتوبر 2023

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تقريرها الإحصائي اليومي حول أعداد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأفادت الوزارة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية شهيدين (أحدهما شهيد جديد والآخر من المنتشَلين) إضافة إلى 11 إصابة، في وقت لا تزال فيه أعداد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، نتيجة عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 354 شهيدًا، وإجمالي الإصابات 906 إصابات، فيما وصل عدد المنتشَلين إلى 606 شهداء.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 70,100 شهيد و170,983 إصابة.

كما أوضحت أنه تم إضافة 299 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من قبل اللجنة الحكومية المختصة، وذلك عن الفترة الممتدة من 21/11/2025 حتى 28/11/2025.