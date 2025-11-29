عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

رادع يحبط مخطط خطف أحد المقاومين داخل غزة

الرسالة نت

أعلنت منصة "رادع" أن جهاز أمن المقاومة تمكّن من إحباط محاولة خطف استهدفت أحد كوادر المقاومة داخل قطاع غزة، بعد عملية أمنية دقيقة قادها عناصر الجهاز ضد مجموعة من المرتزقة العاملين لصالح الاحتلال.

وأوضحت المنصة أن قوة أمن المقاومة نصبت كمينًا محكمًا للمجموعة، تمكنت خلاله من ضبط المركبة المستخدمة في المحاولة، ومصادرة ما كان بحوزة أفرادها من عتاد عسكري.

وأكد أمن المقاومة التزامه بملاحقة مرتزقة الاحتلال وتفكيك شبكاتهم داخل القطاع، داعيًا أبناء الشعب الفلسطيني إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه أو عناصر مرتبطة بالعدو، تعزيزًا للجبهة الداخلية وحمايةً للمقاومين.

كلمات مفتاحية

المقاومين غزة أمن المقاومة أمن المقاومة بغزة رادع خطف أحد المقاومين داخل غزة

