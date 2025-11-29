أعلام فلسطين ترفع في شوارع إيطاليا خلال احتجاجات ضد دعم (إسرائيل)

شهدت عدة مدن إيطالية، يوم أمس الجمعة، احتجاجات واسعة وإضرابات شلّت حركة النقل الجوي والقطارات، وذلك رفضًا لسياسات حكومة جورجا ميلوني ودعمها المتواصل للاحتلال (الإسرائيلي)، إضافة إلى خططها لزيادة الإنفاق العسكري.

ودعت نقابة "يو إس بي" العمالية، إلى جانب منظمات نقابية أصغر، إلى إضراب عام ليوم واحد، احتجاجًا على ما وصفته بسياسات الحكومة التي تمنح الأولوية للعسكرة على حساب القطاعات الاجتماعية.

وأعلن مطار مالبينسا في ميلانو إلغاء ما لا يقل عن 27 رحلة جوية، فيما ألغى مطار بولونيا نحو 17 رحلة، كما تأثرت مطارات ليناتي ونابولي والبندقية بسلسلة إلغاءات، بينما ألغت شركة الطيران الوطنية إيتا 26 رحلة داخلية.

وامتدت حالة الشلل إلى حركة القطارات، إذ أُلغيت رحلات في محطات رئيسية بروما وتورينو وميلانو وجنوة، ومنعت الاحتجاجات توقف القطارات في محطة لامبرات بميلانو. كما شهدت عدة مدن اضطرابًا كبيرًا في حركة النقل العام.

وشارك مئات المتظاهرين في مسيرات شهدتها مدن تورينو وجنوة، رُفعت خلالها الأعلام الفلسطينية، بحضور شخصيات دولية بارزة بينها المقررة الأممية الخاصة بحقوق الفلسطينيين فرانشيسكا ألبانيزي ووزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس.

وفي البندقية، منع نشطاء الوصول إلى مكاتب شركة الدفاع ليوناردو قبل أن تتدخل الشرطة وتفض تجمعهم باستخدام خراطيم المياه.

وتستعد نقابة "يو إس بي" لتنظيم احتجاج وطني جديد اليوم السبت، ضد ما وصفته بـ"ميزانية الحرب"، معتبرة أن مشروع موازنة 2026 يفضّل الإنفاق العسكري على قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

من جانبها، دافعت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني عن الميزانية، ووصفتها بأنها "جدية ومتوازنة"، مؤكدة أنها تتضمن تخفيضات ضريبية لأصحاب الدخل المتوسط بهدف دعم الاقتصاد المتعثر.