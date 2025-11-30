رئيس بلدية غزة يتفقد أحوال المدينة ويطالب العالم بإغاثتها

تفقد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج عددا من المناطق في مختلف أنحاء المدينة ضمن جولة رافقه خلالها نائب رئيس البلدية تامر الريس، وعضو المجلس البلدي د. علي الهبيل.

وشملت الجولة منطقة "أبو اسكندر" في حي الشيخ رضوان، ومشاريع صرف صحي تنفذها البلدية في حي النصر، وشاطئ البحر مقابل معسكر الشاطئ ومحطة المعالجة المركزية في منطقة الشيخ عجلين جنوب المدينة.

واستمع رئيس البلدية والوفد المرافق له، لشكاوى المواطنين ومعاناتهم التي تسببتها الحرب وأهم احتياجاتهم الطارئة والعاجلة.

واطلع رئيس البلدية على جهود طواقم البلدية في إزالة الركام وفتح الشوارع وتسهيل حركة عودة المواطنين لمناطقهم.

وأكد رئيس البلدية أن بلدية غزة ستواصل جهودها للتخفيف عن المواطنين، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لسرعة التدخل وتوفير الاحتياجات الطارئة للتخفيف من الكارثة الإنسانية التي تعيشها المدينة جراء حرب الإبادة.