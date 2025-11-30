مدرب فلسطين: نتمسك بحظوظنا في كأس العرب رغم الغيابات ونفتخر بتمثيل شعبنا

أعرب إيهاب أبو جزر، مدرب المنتخب الفلسطيني، عن سعادته بتواجد الفدائي في منافسات كأس العرب 2025 في قطر، مؤكدًا أن الفريق خاض مباراة قوية أمام المنتخب الليبي في الملحق، قبل أن يجد نفسه في مجموعة صعبة تضم منتخبين شاركا في نهائيات كأس العالم.

وقال أبو جزر إن المنتخب سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة للحفاظ على فرصه في التأهل، رغم الظروف والغيابات التي يعاني منها، مضيفًا: “نطمح للظهور بصورة مختلفة في البطولة، وسنتمسك بكامل حظوظنا حتى النهاية.”

وأشاد المدرب الفلسطيني بتجربة لاعبي منتخب بلاده في الدوري القطري، معتبرًا أن هذا الاحتكاك سيكون له أثر إيجابي على الأداء، موجّهًا شكره للاتحاد القطري وجميع الاتحادات العربية التي اعتمدت اللاعب الفلسطيني كلاعب “مواطن” في مسابقاتها.

كما تطرق أبو جزر إلى الغيابات المؤثرة التي يعاني منها المنتخب، خصوصًا غياب المهاجم البارز وسام أبو علي، كاشفًا عن توجيه الدعوة إلى 18 لاعبًا جديدًا منذ شهر مارس الماضي لتعويض النقص، معبرًا عن ثقته الكبيرة بجميع اللاعبين المتواجدين في القائمة الحالية.

وختم المدرب حديثه بالتأكيد على اعتزازه بقيادة المنتخب الوطني:

“من الفخر أن أكون مدربًا لفلسطين. نشعر بمسؤولية كبيرة تجاه شعبنا، والمدرب المواطن يكون أقرب للاعبين ويفهم ما يفكر به الناس.